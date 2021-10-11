Apple відключила можливість відкотити оновлення iOS з останньої версії

iOS 15 вийде 20 вересня

Це було зроблено для того, щоб спонукати користувачів оновитися до останньої версії мобільної операційної системи. Apple робить це регулярно.

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Крім цього, користувачі Apple не зможуть повернутися і на iOS 14.8, яка була найсвіжішим стабільним випуском iOS 14. Отже, ті, хто оновився з iOS 14, більше не зможуть її відновити.

В iOS 15 Apple представила безліч нових функцій, таких як режим фокусування, Live Text, автономний режим Siri і багато іншого. В цілому iOS 15 є значним оновленням в порівнянні з останньою версією iOS, пише republicworld.com.

Багато користувачів у всьому світі скаржилися на проблеми після оновлення на iOS 15.0. Частину з них Apple виправила в оновленні 15.0.1, проте помилки ще можуть з'являтися.

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Раніше ми писали, що камера iPhone 13 не увійшла в трійку кращих в світі. Авторитетний портал Dxomark протестував камеру iPhone 13 Pro і iPhone 13 mini. Новинки від Apple отримали високі оцінки, але до лідируючих позицій не дотягнулися.

Також повідомлялося, що дисплей iPhone 13 Pro Max побив 12 рекордів і отримав звання кращого серед смартфонів. Пристрій одержав найвищу оцінку продуктивності дисплея A+ і встановило або побило 12 рекордів продуктивності.