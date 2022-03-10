App Store і Apple Pay перестали працювати в Росії: скоро айфони перетворяться на цеглини

Apple Pay і Apple Store більше не працюють в Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Apple одразу ввів санкції проти Росії після вторгнення загарбників в Україну. Компанія зупинила весь продаж продукції в РФ, і ще тоді повідомлялося про припинення роботи Apple Pay.

Відсьогодні Visa та Mastercard перестали обслуговувати російські картки, тому їх не можна прив'язати до платіжних систем. Додамо, що Google Pay та Samsung Pay теж недоступні.

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У Росії повідомляють, що можливість оплати в App Store все ж таки залишається – через Apple ID або за номером мобільного телефону. Але сподіваємося, незабаром і цю лазівку прикриють.

Apple у Росії більше не доступний. Фото: Reuters

Крім цього, в Apple унеможливили робити мітки на карти в Apple Maps. Раніше з'явилася інформація, що таким чином окупанти замінили мітки, які раніше робили на будинках та дорогах.

Нагадаємо, що напередодні Apple представила iPhone SE та iPad Air: ми наводили характеристики та ціни новинок. Це була перша презентація нових продуктів компанії у 2022 році.

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До речі, презентація почалася з виступу гендиректора Apple Тіма Кука у синьо-жовтих тонах.