600 людей за 60 років: NASA запустило в космос ювілейного астронавта

Маттіас Маурер став 600-ю людиною в космосі / Фото: REUTERS
До складу екіпажу Crew-3 увійшли Раджа Чарі, Том Маршберн та Кайла Беррон із NASA, а також Маттіас Маурер із Європейського космічного агентства. Вони замінять на МКС екіпаж місії Crew-2, який повернувся на землю напередодні.
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За даними NASA, Маурер стане 600 людиною в історії, що досягла космосу за 60 років з моменту першого польоту людини в космос. Першопрохідником став Юрій Гагарін у 1961 році, пише interestingengineering.com.
Space.com повідомляє, що до списку астронавтів увійшли й нещодавні космічні туристи Вільям Шатнер та Джефф Безос.
Проте Федеральне авіаційне управління (FAA) нещодавно заявило, що вони не вважаються космонавтами. Організація навіть змінила власні правила, щоб не роздавати почесне звання випадковим туристам.