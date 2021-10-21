В Google Maps нашли "черную дыру" посреди океана

Пользователи Сети с помощью Google Maps обнаружили посреди океана неизвестный остров, который выглядит как "черная дыра"

На Google Maps нашли "черную дыру"

Снимок быстро набрал популярность в Сети. Пользователи начали выдвигать различные фантастические теории возникновения аномалии, утверждая, что Google намеренно подвергнул остров цензуре.

Одни считали это "закрытой Зоной 51", где исследуют НЛО или проводят другие эксперименты, другие в шутку заявляли, что это остров из популярного сериала "Остаться в живых".

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Несмотря на то, что в Сети сначала появилась лишь небольшое фото острова, пользователи быстро вычислили его координаты.

Черной дырой" оказался необитаемый остров Восток посреди Тихого океана, который является частью островов Лайн, принадлежащих Республике Кирибати.

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Почему же он черный? Еще одна теория гласит, что эффект "черной дыры" возник из-за густых зарослей внутри острова. Но истину мы, наверное, не узнаем никогда, пишет theswaddle.com.

Ранее женщина нашла остров в форме мужского полового органа. 50-летняя Джолин Вултаджо сделала это открытие совершенно случайно.