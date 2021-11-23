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Украина начинает строительство космодрома!

Юлия Сениско Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua
23 ноября, 19:18
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На атлантическом побережье провинции Новая Шотландия планируют построить пусковую площадку
Канада и Украина начинают строительство космопорта в Новой Шотландии
Канада и Украина начинают строительство космопорта в Новой Шотландии

На днях в канадском городе Галифакс состоялась церемония посвященная началу строительства космодрома для ракеты-носителя Циклон-4М. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Госкосмоса – Владимир Тафтай.

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Над реализацией проекта будет работать канадская компания MLS .

Проект предусматривает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космопорта для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод".

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Космодром назовут в честь бывшего руководителя ГП КБ Южное – Александра Дегтярева.

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Воплощение плана проекта Циклон-4М планируется на 2021-2025 годы. Первый запуск ракеты намерены cделать уже в конце 2023 года.

Владимир Тафтай подчеркнул, что данный проект также имеет важное значение для укрепления дружеских отношений между Канадой и Украиной.

Юлия Сениско
Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua

Работала журналистом, сценаристом и ведущей на ТВ-проектах. ЛАН, XSport, ICTV, Украина. В команде Сегодня - с 2021 года. Мое кредо - Carpe diem, или Лови момент!

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