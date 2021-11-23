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Україна починає будівництво космодрому!

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 19:18
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На атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія планують свторити космічний пусковий майданчик
Канада і Україна починають будівництво космопорту в Новій Шотландії
Канада і Україна починають будівництво космопорту в Новій Шотландії

Днями у канадському місті Галіфакс відбулася церемонія присвячена початку будівництва космондрому для ракети-носія Циклон-4М. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Держкосмосу – Володимир Тафтай.

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Над реалізацією проекту будe працювати канадська компанія MLS.

Космічний пусковий майданчик назвуть на честь колишнього керівника ДП КБ Південне – Олександра Дегтярьова.

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Проект передбачає створення на атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія комерційного космопорту для ракети-носія "Циклон-4М" розробки та виробництва українських ДП "КБ "Південне" та ДП ВО "Південний машинобудівний завод".

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Втілення задуму проекту Циклон-4М планується на 2021-2025 роки. Перший запуск ракети мають намір зробити уже наприкінцi 2023 року.

Володимир Тафтай наголосив, що даний проект має важливе значенння для зміцнення дружніх відносин між Канадою та Україною.

Юлія Сениско
Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua

Працювала журналістом, сценаристом та ведучою на ТБ-проектах. ЛАН, XSport, ICTV, Україна. У команді Сьогодні – з 2021 року. Моє кредо - Carpe diem, або Лови момент!

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