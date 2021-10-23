Lego выпускает грандиозный конструктор дома из "Один дома": его сделал украинец

Датская компания Lego воодушевилась идеей украинца Алексея Сторожука и выпустила грандиозный набор – культовый дом Кевина Маккалистера из "Один дома"!

Lego выпускает набор дома из фильма "Один дома"

В 2019 году Сторожук собрал свой вариант дома из "Один дома". Ему понадобилось 3000 деталей.

Читайте также: LEGO больше не будут делить игрушки на категории для "мальчиков" и "девочек"

Реклама

"Как и любой ребенок 90-х, я вырос на этом классическом фильме "Один дома", и он занимает особое место в моем сердце. Я даже не могу представить отпуск без "Один дома". Этот фильм очень ностальгический и заставляет каждый раз всплывать теплые детские воспоминания", – рассказывал Алексей.

Оригинальный дом:

Реклама

Свое творение он разместил на сайте Lego Ideas. На этом сайте фанаты конструктора размещают свои творения, а те, которые соберут необходимое количество голосов, воплощаются в жизнь инженерами Lego.

Официальный набор состоит из 3955 деталей. Дизайн дома воссоздан до последней мелочи, даже есть знаменитый котел, пугавший героя фильма.

Реклама

Кевин может спуститься по лестнице на своих санях, приземлиться утюгом на лицо Марва, спуститься на зиплайне к его домику на дереве, сломать полки, которые выпускают тарантула Базза, уронить банку с краской и многое другое, пишет theverge.com.

Вся конструкция открывается как кукольный домик, включая полное игровое пространство на чердаке. Также можно отдельно снимать каждый этаж. Набор поступит в продажу 1 ноября по цене 250 долларов.