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Lego выпускает грандиозный конструктор дома из "Один дома": его сделал украинец

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
23 октября, 10:13
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Датская компания Lego воодушевилась идеей украинца Алексея Сторожука и выпустила грандиозный набор – культовый дом Кевина Маккалистера из "Один дома"!
Lego выпускает набор дома из фильма "Один дома"
Lego выпускает набор дома из фильма "Один дома"

В 2019 году Сторожук собрал свой вариант дома из "Один дома". Ему понадобилось 3000 деталей.

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"Как и любой ребенок 90-х, я вырос на этом классическом фильме "Один дома", и он занимает особое место в моем сердце. Я даже не могу представить отпуск без "Один дома". Этот фильм очень ностальгический и заставляет каждый раз всплывать теплые детские воспоминания", – рассказывал Алексей.

Оригинальный дом:

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Свое творение он разместил на сайте Lego Ideas. На этом сайте фанаты конструктора размещают свои творения, а те, которые соберут необходимое количество голосов, воплощаются в жизнь инженерами Lego.

Официальный набор состоит из 3955 деталей. Дизайн дома воссоздан до последней мелочи, даже есть знаменитый котел, пугавший героя фильма.

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Кевин может спуститься по лестнице на своих санях, приземлиться утюгом на лицо Марва, спуститься на зиплайне к его домику на дереве, сломать полки, которые выпускают тарантула Базза, уронить банку с краской и многое другое, пишет theverge.com.

Вся конструкция открывается как кукольный домик, включая полное игровое пространство на чердаке. Также можно отдельно снимать каждый этаж. Набор поступит в продажу 1 ноября по цене 250 долларов.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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