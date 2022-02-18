Как потомок индейцев чероки стал патриотом Украины – история дня за минуту

70 лет назад в этот день родился историк, политолог, исполнительный директор Комиссии президента и конгресса США по изучению голодомора в Украине Джеймс-Эрнест Мейс

Джеймс-Эрнест Мейс / Фото: Коллаж: Сегодня

Его предки – аборигены племени чероки. Изгнанные властями со своих исконных земель, так как те оказались богатыми на полезные ископаемые (акцию впоследствии назвали "Дорога слез").

Получив университетское образование, "заболел" проблемой геноцидов. Все время расширяя географию стран и национальностей. В поле зрения не могла не попасть УССР.

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По совету профессора Романа Шпорлюка занялся историей украинского национал-коммунизма. Защитил диссертацию "Национальный коммунизм в Советской Украине 1919-1933 гг.", организовал программу "Устная история украинского голода 1932-1933 гг.", стал исполнительным директором комиссии исследователей при Конгрессе США, которая должна дать оценку Голодомору (автор термина – Мейс).

Увы, в заокеанских академических кругах нашлось множество деятелей, в штыки встретивших наработки коллеги. Из воспоминаний супруги Натальи Дзюбенко: "Двери в американские вузы для него были наглухо закрыты".

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Следует более чем неординарное решение – в 1993 г. Джеймс навсегда покидает США и перебирается в Киев, став профессором Киево-Могилянской академии.

Почему мы бедны

Эти тезисы Мэйса заставляют как минимум глубоко задуматься

Трагедия независимой Украины состоит в том, что доминантной силой стала не национальная, а территориальная элита, представители которой сохраняют все привычки традиционной номенклатуры: думай одно, говори другое, делай третье.

Права никогда не предоставляются государством. Сами граждане забирают у государства себе права и свободы, заставляют государство признать, что такие права есть.

Модель украинской экономики остается треугольником, видным уже в 70-х: номенклатурщики – цеховики – криминальные структуры. Только теперь вместо цеховиков – предприниматели, остающиеся больше политиками, чем бизнесменами. Они всегда готовы использовать другие стороны треугольника, чтобы задушить более производительных конкурентов, и поэтому мы бедны.

У государств могут быть хорошие или плохие соседи, но родственников …не бывает. Иначе это открытая дверь для вмешательств.

Дорогой слез

Гражданские активисты более двух десятилетий добиваются присвоения Джеймсу Мейсу звания Героя Украины. Ближе всего к торжеству справедливости они были в начале 2000-х. Когда Виктор Ющенко пообещал воплотить в жизнь задуманное. К сожалению, наградили ученого лишь орденом Ярослава Мудрого ІІ степени. Да и то – посмертно.

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А в 2003-м после четырех операций, Джеймс нашел силы, чтобы поучаствовать в парламентских слушаниях "Об увековечении памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов".

И что? Смертельно больного ученого (жить ему оставалось меньше года) многие депутаты встретили криками: "Янки, гоу хоум!".

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