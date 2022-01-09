Звезды Антарктиды: пингвины ходят шеренгами и спасают друг друга от леопардов (видео)

Пингвины подталкивают друг друга в воду, а потом спасают от леопардов
Интересную картину наблюдают полярники несколько раз в сутки: организованные шеренги животных маршируют в океан, чтобы полакомиться крилем.
Биолог НАНЦ Артем Джулай пояснил, что в воде пингвинов подстерегают хищники: чаще морские леопарды, реже – косатки, и потому им нужна защита, сообщает Instagram станции.
"Если броситься за едой оптом, то риск для каждой птицы меньше, чем если они будут питаться в одиночку", – рассказал ученый.
Если даже леопард схватит кого-нибудь одного, другие спокойно поедят криль. Интересно, что пингвины также подталкивают друг друга прыгнуть в воду первыми.
Действительно, первый храбрец больше всего рискует стать жертвой. Поэтому иногда пингвины топчутся на берегу до получаса. Когда первый пингвин прыгает, за ним массово бросаются другие.
Несмотря на подталкивание, в воде пингвины часто пытаются спасти своего товарища, попавшего в пасть леопарда.
Для этого они начинают наворачивать круги вокруг хищника, чтобы он расцепил челюсть, стремясь захватить еще одну добычу.
Контекст.
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