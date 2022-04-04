Знаем поименно каждого: хакеры Anonymous слили данные 120 тысяч российских солдат

В Сети слили базу данных российских солдат / Фото: Коллаж: Сегодня

Хакерская группа Anonymous утверждает, что получила в свое распоряжение и слила в Сеть список 120 тысяч российских солдат, воюющих в Украине.

"Утекли личные данные 120 000 российских солдат, воюющих на Украине. Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом", – говорится в заявлении группировки.

Добавим, что за время войны в Украине погибло уже более 18 тысяч российских солдат.

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Хакеры Anonymous помогают Украине с первых дней войны. Несколько дней назад они взломали военный завод России. Как минимум это замедлит производство и ремонт техники.

Ранее мы писали, что благодаря утечке данных российского доставщика еды всплыла квартира бывшей любовницы Путина. Квартира, к слову, имеет площадь 400 кв. м. и стоит примерно 170 млн рублей!