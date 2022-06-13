"Змея" в космосе: ученых поразила галактика в форме рептилии в 80 миллионах световых лет от Земли

Изображение галактики NGC 1087 было недавно получено обсерваторией ALMA в Чили / Фото: www.space.com

Спиральная галактика свернулась, как спящая змея, на поразительном новом изображении, полученном Большой миллиметровой/субмиллиметровой решеткой Атакама (ALMA) Европейской южной обсерватории (ESO).

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Она простирается на 86 800 световых лет в созвездии Кита. Эта область неба названа в честь морского чудовища из греческой мифологии и является домом для других созвездий водной тематики, таких как Водолей и Рыбы. теперь у ученых есть снимки лавообразного красноватого скопления звезд галактики, которое представляет собой холодные облака молекулярного газа, порождающего звезды.

Анализ различных длин волн позволит получить данные о внутренних физических свойствах звезд , газа и пыли в галактике, говорится в заявлении представителей ESO. – Сравнение этих результатов в нескольких чтениях позволяет астрономам исследовать процессы, которые активируют, усиливают или ограничивают рассвет молодых звезд.

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