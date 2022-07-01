Залужный показал яркую работу польских "Крабов" на фронте: что это за оружие (фото, видео)

Польские "Крабы" успешно бьют по российским оккупантам. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает наносить удары по российским оккупантам с помощью разнообразного оружия. В частности, на передовой успешно работают и польские "Крабы".

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Сайт "Сегодня" выяснил, что это за оружие.

Польская гаубица для Украины

Как сообщил главнокомандующий, САУ AHS Krab – это современная самоходная гаубица. Максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов.

В то же время практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту. Сами же гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

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Интересно, что польская самоходная гаубица калибра 155 мм совместима с боеприпасами НАТО. Гаубица имеет польскую лицензионную башню от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной 52 калибра. Шасси установки – от САУ K9 Thunder производства южнокорейской компании Samsung Techwin.

Характеристики САУ AHS Krab:

боевая масса – 48 тонн;

экипаж – 5 человек;

запас хода – 400 км;

скорость хода по шоссе – 60 км/ч;

скорость хода по равнинной местности – 30 км/ч;

скорость хода по бездорожью – 15 км/ч;

темп стрельбы максимальный – до 6 выстрелов в минуту;

темп стрельбы сериями – 3 выстрела за 10 секунд;

длительная стрельба – 2 выстрела в минуту;

дальность стрельбы минимальная – 4,7 км;

дальность стрельбы эффективная – до 30 км;

дальность стрельбы максимальная – до 40 км;

развертывание на позиции – 30 секунд;

боезапас – 40 снарядов, из которых на укладке в башне САУ – 29, на укладке в корпусе САУ – 11.

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САУ AHS Krab (САУ "Краб").

Также Валерий Залужный показал работу польских САУ "Краб" на видео:

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что США планируют объявить о закупке для Украины усовершенствованный комплекс противоракетной и противовоздушной обороны средней и большой дальности. Также мы писали об американских реактивных системах залпового огня HIMARS, которые уже изо всех сил бьют по оккупантах.