Забудьте о проводах: представлена беспроводная зарядка, работающая на расстоянии в три метра

Беспроводная зарядка Motorola может заряжать одновременно четыре устройства

Новая технология позволит заряжать одновременно четыре смартфона на расстоянии до трех метров от самого зарядного устройства.

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Зарядное устройство оснащено фазированной решеткой с 1600 антеннами. Оно покрывает дугу более 100 градусов, поэтому может передавать энергию на телефоны, даже если они находятся в стороне.

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Зарядное устройство может даже справиться с некоторыми препятствиями между ним и телефоном. Это означает, что телефон можно заряжать, пока он находится в руке или в кармане.

При этом, система настроена так, что может обнаружить тело человека и направить луч от него, чтобы он попадал только в телефон, сообщает gsmarena.com.

Новая технология Motorola является обновлением обычных зарядных устройств Qi, которые позволяли заряжать телефоны на расстоянии до 1 метра, но не более двух устройств одновременно.