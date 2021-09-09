Забудьте про дроти: представлена бездротова зарядка, що працює на відстані в три метри

Бездротова зарядка Motorola може заряджати одночасно чотири пристрої

Нова технологія дозволить заряджати одночасно чотири смартфони на відстані до трьох метрів від самого зарядного пристрою.

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Зарядний пристрій оснащений фазированной гратами з 1600 антенами. Воно покриває дугу понад 100 градусів, тому може передавати енергію на телефони, навіть якщо вони знаходяться в стороні.

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Зарядний пристрій може навіть впоратися з деякими перешкодами між ним і телефоном. Це означає, що телефон можна заряджати, поки він знаходиться в руці або в кишені.

При цьому, система налаштована так, що може виявити тіло людини і направити промінь від нього, щоб він потрапляв тільки в телефон, повідомляє gsmarena.com.

Нова технологія Motorola є оновленням звичайних зарядних пристроїв Qi, які дозволяли заряджати телефони на відстані до 1 метра, але не більше двох пристроїв одночасно.