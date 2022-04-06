Яндекс скрывал от россиян жестокие кадры из Бучи – в поисковике показывали фото мирного города

Яндекс не замечал зверства армии РФ в Буче / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российская пропаганда пыталась скрыть жестокость своих солдат в Буче. После ухода оккупантов мир облетели шокирующие кадры городски улиц, усеянных трупами мирных жителей.

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Но в России не допустили, чтобы фото увидело население страны. Так, крупнейший поисковик страны "Яндекс" вместо актуальных фото по запросу "Буча" выводил картинки мирного города.

Для сравнения, так выглядит результат запроса "Буча" в поисковике Google.

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Отметим, что эти скриншоты были сделаны российским Telegram-каналом Ateo Breaking.

На сегодняшний день в Яндексе уже выводятся свежие фото из Бучи с последствиями прихода "братского народа".

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В то же время в разделе "новости" в российском поисковике – сплошная пропаганда и попытка обелить военные преступления армии РФ.

Напомним, что перед этим Facebook и Instagram заблокировали хештеги о Буче, препятствуя распространению жестоких кадров.

Позже в соцсетях объяснили, что хештеги были удалены автоматически из-за чрезмерной жестокости.