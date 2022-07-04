Илон Маск, мы на связи: интернет Starlink будет доступен в самолетах и поездах

Интернет Starlink будет доступен в самолетах, поездах и на кораблях, это значит, можно не выключать телефон / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Федеральная комиссия по связи (FCC) сообщила, что достигнуто соглашение с компанией SpaceX: теперь можно пользоваться интернетом Starlink в самолетах и другом транспорте.

Также мы писали, что известно о гаубице "Богдана", которая помогла освободить Змеиный. Так, SpaceX разрешено использовать интернет Starlink в различном транспорте, а именно – самолетах, на кораблях, в поездах.

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То есть подключение к "интернету Илона Маска" теперь будет всегда доступно для пассажиров такого транспорта. Для обычных пользователей это означает что при поездке на поезде или корабле, а также полете на борту авиалайнера больше не нужно будет отключать телефоны.

Starlink от SpaceX обеспечивает бесперебойную связь, поскольку тысячи их спутников были выведены на низкую околоземную орбиту. FCC пришли к решению сделать Starlink доступным, поскольку по их мнению, это отвечает интересам общественности.

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Одними из первых, кто подписал соглашение на использование Starlink с компанией SpaceX, были авиалинии Hawaiian Airlines: авиакомпания заявила, что у них амбициозные планы по внедрению услуг Starlink на некоторые из ее самолетов.

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