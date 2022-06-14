Россия заработала 79,4 млрд фунтов стерлингов на экспорте энергоносителей с начала ее нападения на Украину

Согласно новому отчету, ЕС был опозорен, поскольку Россия заработала 79,4 миллиарда фунтов стерлингов за первые 100 дней войны в Украине от продажи нефти и газа.

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Поскольку Россия является основным поставщиком энергоносителей в ЕС, цифры, хотя и ниже, чем в предыдущие годы, но все еще высоки. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), на ЕС приходилось более 60% экспорта российского топлива.

Россия воспользовалась потребностью в глобальной энергии за счет продажи нефти и газа, способствуя финансированию своей продолжающейся войны в Украине. Несмотря на глобальные усилия по применению карательных санкций против Москвы, ЕС не хотел полностью прекращать поставки российских энергоресурсов, хотя с началом войны их количество сократилось.

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В глобальном масштабе нам необходимо ускорить развертывание экологически чистой энергии, чтобы заменить импорт ископаемого топлива и снизить высокие цены на топливо, которые увеличивают доходы России, – заявила ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.

В итоге ЕС обязался еще больше снизить зависимость от российских энергоносителей к концу текущего года. Евросоюзу были предложены альтернативные источники газа, и Иран, и Катар предложили поставлять газ в Европу.

ЕС обязался еще больше снизить зависимость от российских энергоносителей к концу текущего года / Фото: news.eizvestia.com

Однако ни одна из стран не имеет налаженной логистической инфраструктуры в ЕС. Это делает поставки дорогостоящими и отстает от уже установленных российских трубопроводов. Соединенные Штаты также предложили поставлять СПГ в Европу, а суда будут доставлять его в Великобританию и ЕС.

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