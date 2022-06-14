Росія заробила 79,4 млрд. фунтів стерлінгів на експорті енергоносіїв з початку її нападу на Україну

Згідно з новим звітом, ЄС був зганьблений, оскільки Росія заробила 79,4 мільярда фунтів стерлінгів за перші 100 днів війни в Україні від продажу нафти та газу.

Також ми писали, що армія США заявила, що вже через 2 роки вони матиму портативний ядерний реактор . Новина з'явилася по мірі того, як глобальна залежність від викопного палива досі зберігається. Оскільки галузі промисловості виходять із-під наслідків глобальної пандемії Covid.

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Оскільки Росія є основним постачальником енергоносіїв у ЄС, цифри, хоч і нижчі, ніж у попередні роки, але все ще високі. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), на ЄС припадало понад 60% експорту російського палива.

Росія скористалася потребою у глобальній енергії за рахунок продажу нафти і газу, сприяючи фінансуванню своєї війни в Україні. Незважаючи на глобальні зусилля щодо застосування каральних санкцій проти Москви, ЄС не хотів повністю припиняти постачання російських енергоресурсів, хоча з початком війни їхня кількість скоротилася.

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У глобальному масштабі нам необхідно прискорити розгортання екологічно чистої енергії, щоб замінити імпорт копалин і знизити високі ціни на паливо, які збільшують доходи Росії, – заявила провідний аналітик CREA Лаурі Мюллівірта.

В підсумку ЄС зобов'язався ще більше зменшити залежність від російських енергоносіїв до кінця цього року. Євросоюзу було запропоновано альтернативні джерела газу, і Іран, і Катар запропонували постачати газ до Європи.

ЄС зобов'язався ще більше зменшити залежність від російських енергоносіїв до кінця поточного року

Проте жодна із країн не має налагодженої логістичної інфраструктури в ЄС. Це робить постачання дорогими та відстає від уже встановлених російських трубопроводів. Сполучені Штати також запропонували постачати ЗПГ до Європи, а суди доставлятимуть його до Великобританії та ЄС.

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