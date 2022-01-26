Новый вирус на Android ворует деньги и удаляет все ваши данные: как от него спастись

Смартфоны без антивируса могут просто стереть / Фото: Pixabay

BRATA был впервые замечен "Лабораторией Касперского" еще в 2019 году, получив название Android RAT, в 2021 году его переименовали, выяснив, что он направлен на кражу финансовых данных.

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Последние версии вредоносного ПО нацелены на пользователей электронных банковских услуг в Великобритании, Польше, Италии, Испании, Китае и Латинской Америке, пишет Bleeping computer.

Каждый вариант ориентирован на разные банки с разными языками и даже разными приложениями.

Стал еще опаснее

Вирус научили скрываться от антивируса, он также может удалить инструменты безопасности, прежде чем начать воровать данные пользователя.

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BRATA действительно могут удалить все данные телефона. Фото Clear

Новые функции включают "захват клавируатуры", когда пользователь даже не знает, что вирус делает на его устройстве, что дополняет захват экрана, и GPS-трекинг.

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Самой страшной из вредоносных функций является выполнение сброса заводских настроек, что вирус может сделать сразу по завершению мошеннической операции или когда его обнаружат.

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Как спасти телефон

Лучший способ избежать заражения вредоносным ПО для Android – устанавливать приложения только из Google Play, избегать сомнительных веб-сайтов и всегда сканировать файлы антивирусом.

BRATA получили доступ к клавиатуре и GPS. Фото Clear

Наконец, стоит следить за расходом заряда аккумулятора: любые необъяснимые всплески могут быть связаны с вредоносными процессами, которые вирусы проводят в фоновом режиме.

Напомним, ранее мы писали о том, что вирусы в Play Market маскируются под "Игру в кальмара".