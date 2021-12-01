Виртуальную яхту продали в метавселенной за 650 тысяч долларов

Виртуальную яхту продали за 650 тысяч долларов

Ультра-роскошную, но виртуальную мегаяхту с кабиной ди-джея, двумя вертолетными площадками и джакузи продали за 650 тысяч долларов, или 149 эфиров.

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Это делает ее самым дорогим невзаимозаменяемым токеном, когда-либо проданным в мире виртуальных игр Sandbox, пишет Business Insider.

Цифровой актив был выпущен Republic Realm, разработчиком метавселенной, для линейки роскошных NFT The Fantasy Collection.

Другие предметы роскоши включают частные острова, водные мотоциклы и катера.

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Sandbox – это виртуальный мир, в котором игроки могут создавать, владеть и монетизировать свой игровой опыт.

Продажа предметов роскоши в метавселенной, новой трехмерной итерации Интернета, в последнее время становится популярной.

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Так, в ноябре участок цифровой земли в виртуальном мире Decentraland был продан за 2,43 миллиона долларов.

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Через день еще один участок цифровой земли был продан за 2,3 миллиона долларов в Axie Infinity, другом виртуальном мире.

Напомним, ранее мы писали, что производитель роботов готов купить человеческое лицо за 200 тысяч долларов.