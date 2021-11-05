Видели, сколько это стоит?! Том Хэнкс отказался от предложения миллиардера слетать в космос

Том Хэнкс отказался лететь на корабле New Shepard / Фото: REUTERS

Полет актера из "Звездного пути" Уильяма Шатнера в космос не впечатлил его звездного коллегу.

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Том Хэнкс не считает сообразным тратить сумасшедшую сумму на 10-минутный полет, несмотря на предложение от самого владельца.

"Ну да, при условии, что я заплачу. Это стоит около 28 миллионов долларов или что-то в этом роде. И у меня все хорошо. Но я не плачу 28 миллионов долларов", – заявил Хэнкс в шоу Jimmy Kimmel Live.

Хэнкс, как и Шатнер, играл космонавта в кино. Актер снялся в главной роли в драме "Аполлон 13".

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Отметим, что Blue Origin не раскрывает стоимость билетов на борт своего суборбитального космического корабля.

Тем не менее, для первого полета человека в космос в июле они провели аукцион на одно из мест, который в итоге был продан за 28 миллионов долларов, пишет space.com.

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Кстати, это не первый раз, когда компании, специализирующиеся на туристических полетах в космос, подвергаются критике. Ранее принц Уильям раскритиковал космический туризм.