Бомба-ракета – Avio испытали двигатель нового поколения M10 на жидком метане и кислороде

Доступ в Космос для Европы в будущем станет независимым благодаря двигателю нового поколения М 10. Он работает на кислороде и метане и первый в своем роде

Avio испытали двигатель M10 на жидком метане и кислороде

Компания Avio успешно провела первое испытание нового двигателя M10, работающего на жидком кислороде, жидком топливе/метане. Это первый в своем роде подобный двигатель, успешно испытанный именно в Европе.

А тем временем NASA отложили полет мини-корабля миссии CAPSTONE на Луну на неопределенное время. Двигатель же M10, который считают "зеленым", то есть более экологичным двигателем нового поколения, будет обеспечивать тягу 10 тонн и производится с широким использованием технологий производства аддитивных слоев (ALM).

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В целом M10 является ключевой частью разработки будущей ракеты-носителя Vega E, проекта, координируемого ESA (Европейским космическим агентством), направленного на квалификацию преемника Vega C, начиная с 2026 года.

Разработка M10 началась несколько лет назад с первоначального сотрудничества между Avio и Итальянским космическим агентством (ASI). Благодаря ASI были разработаны некоторые ключевые технологии. Затем программа была создана в Европейском космическом агентстве как перспективное решение для разгонного блока Vega E.

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Двигатель M10 на жидком топливе гарантирует независимый доступ к космосу для Европы / Фото: spacenews.com

Благодаря этой технологии можно будет расширить ассортимент продукции и гарантировать независимый доступ к космосу для Европы в долгосрочной перспективе. Двигатель будет обладать возможностью многократного перезапуска для вывода спутников на требуемые орбиты, а сочетание кислорода и жидкого метана сделает его более экологичным двигателем.

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