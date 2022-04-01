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Даже в Пентагоне не знают: куда исчезла 5-километровая колона оккупантов, которую засек спутник

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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1 апреля, 10:28
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Колонна российской техники испарилась, надеемся, благодаря стараниям украинских военных
Российскую колонну было видно из космоса
Российскую колонну было видно из космоса / Фото: Twitter

В начале марта американская космическая компания Maxar с помощью своих спутников засекла огромную колонну российской техники в Украине.

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Протяжность колонны составляла около 5 километров! Но далее сведения о ней пропадают.

Отслеживанием оккупационных войск занимались не только в Минобороны Украины, но и в Пентагоне. Тем не менее, даже там не знают, какая судьба постигла колонну под Киевом.

"Я даже не знаю, существует ли она до сих пор… Они так и не выполнили свою миссию", – спикер Минобороны США Джон Кирби, которого цитирует УНИАН.

Учитывая, что украинская авиация и артиллерия успешно атаковала силы противника с первых дней войны, можно предположить, что колонна как минимум была разбита на несколько частей, а то и совсем уничтожена.

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Во всяком случае, больше спутник не видел в Украине такого значительного скопления техники России. Здесь стоит учесть, что и враг немного поумнел. Поэтому перестал переть по дорогам длинными колоннами.

Ранее спутник снял подбитый российский корабль в Бердянске. Вместе с ним был уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива.

Александр Трикиша
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