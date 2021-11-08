В корабле Илона Маска так и не починили туалет, астронавтам придется использовать подгузники

Астронавты будут носить подгузники в корабле Илона Маска / Фото: Twitter

В понедельник, 8 ноября, миссия Crew-2 должна вернуться с МКС на Землю. Обратно их вернет корабль Crew Dragon, однако полет будет менее комфортабельным, чем предполагалось.

Читайте также: Вечеринка в космосе: астронавты сделали тако из перца, выращенного на орбите

Реклама

Во время полета гражданской миссии Inspiration4 у экипажа капсулы Crew Dragon возникли проблемы с туалетом.

SpaceX пока не удалось устранить неполадки, поэтому астронавтам во время предстоящего полета придется использовать подгузники.

Реклама

"Космический полет полон множества мелких проблем, и это всего лишь еще одна проблема, с которой мы столкнемся и о которой мы позаботимся в нашей миссии", – призналась астронавт NASA Меган Макартур в интервью Space.com.

Меган Макартур. Фото: twitter

Инженеры выяснили, что проблема с туалетами на Crew Dragon заключалась в утечке отходов под пол корабля и касалась не только конкретного модуля. Впрочем, никакой опасности для корабля это не несло.

Тем не менее, SpaceX необходимо модернизировать туалеты на каждом космическом корабле Crew Dragon, включая тот, который в настоящее время состыкован с космической станцией, но сделать это можно будет только по возвращении на Землю.