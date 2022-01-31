В работе YouTube произошел сбой: на что жалуются пользователи

YouTube в воскресенье работал с перебоями до ночи
Судя по карте сбоев, больше всего сервис барахлил в Киеве, а также в крупных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
Кроме России и Украины, жалобы пользователей на YouTube поступали также из Литвы, сообщил Downdetector.
Также, судя по графику сбоев в работе сервиса, они продолжались примерно с 12-30 по Киеву и до полуночи. Позже работа сайта наладилась, и теперь все видео подгружаются нормально.
26% пользователей сетовали на неполадки с просмотром видео, 42% – на проблемы в работе площадки в целом. Еще 32% пользователей столкнулись с проблемами в работе приложений.
Две недели назад пользователи уже жаловались на перебои в работе сервиса: в частности, на то, что видео подгружалось всего пять секунд, а потом зависало, а также на пропажу комментариев.
Кроме того, какое-то время видео не открывалось ни в Safari, ни в Chrome. Тогда же пользователи выяснили, что видео на YouTube были заблокированы AdBlock – блокировщиком рекламы.
Ранее мы писали:
- В работе Telegram вечером 27 декабря произошел глобальный сбой – пользователи не могли отправлять сообщения.
- Кроме того, 12 ноября 2021 года в работе Gmail случился массовый сбой по всему миру – тогда же в некоторых странах возникла проблема с доступом в YouTube.
- Глобальным сбоем закончилось переименование компании Facebook в Meta в конце октября 2021 года.