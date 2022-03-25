В Европе опасаются супероружия Путина, способного уничтожить Украину с помощью цунами

Россия может уничтожить Украину с помощью цунами / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европе считают, что Россия обладает ядерным супероружием, которое может уничтожить города за считанные минуты, а путинская "машина судного дня" утопить Украину под 100-метровым цунами.

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В 2018 году Путин представил подводный беспилотник-невидимку "Посейдон", способный запускать ядерные боеголовки.

Подводная лодка оснащена торпедами с ядерной боеголовкой мощностью 2 мегатонны, которые, как говорят, способны вызывать цунами высотой 100 метров. Такого разрушения можно добиться, взорвав ядерную боеголовку под водой недалеко от морского побережья.

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"Удачно расположенное ядерное оружие мощностью от 20 до 50 мегатонн у морского побережья, безусловно, может высвободить достаточно энергии, чтобы вызвать огромное цунами", – поделился мнением физик Рекс Ричардсон.

Последствия цунами. Фото: Pixabay

Торпеды, которые могут незаметно нестись по воде со скоростью 130 км/час, предназначены для уничтожения военно-морских баз противника. Путин тогда хвастался, что субмарины "почти неуязвимы" и несут "массивное ядерное вооружение", пишет express.co.uk. Правда, пока нет ни единого признака, что Россия провела успешное тестирование оружия.

Кстати, ранее мы писали, что в США заметили "самолет судного дня". Для Джо Байдена подготовили специальный борт на случай ядерной войны.