Уроки бизнеса от Илона Маска – пока Twitter дешевеет, магнат шлет смайлики какашек оппонентам

Пока Twitter дешевеет, Илон Маск шлет смайлики какашек оппонентам / Фото: Коллаж: Сегодня, www.cnet.com

Отказ магната завершить сделку влияет на цену акций компании: они падают. В итоге тирада Илона Маска против спам-аккаунтов в Твиттере продолжается и на этой неделе.

Генеральный директор Tesla ставит под сомнение прибыль для рекламодателей Твиттера в результате обработки социальной сети со спам-аккаунтами. Напомним, что сделав заявку на покупку Twitter на сумму 44 миллиарда долларов, Илон Маск приостановил сделку.

Реклама

Миллиардер сослался / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Миллиардер сослался на опасения по поводу количества спам-аккаунтов на платформе. В своих нормативных документах компания зафиксировала это число на уровне менее 5 процентов, но Маск официально заявил, что это число составляет около 20 процентов.

Теперь Маск публично подтвердил, что сделка не может быть заключена, если Twitter не сможет публично показать, что его спам-аккаунты составляют менее 5 процентов. Но по словам нынешнего генерального директора Парага Агарвала, было невозможно оценить спам-аккаунты извне.

Реклама

Илон Маск отреагировал на критику мега-ответом: смайликом какашки / Фото: interestingengineering

Якобы компания использовала набор общедоступных и частных данных для внутреннего мониторинга спам-аккаунтов каждый квартал, и эта практика продолжается уже много лет. Менее чем через час после треда Агарвала Илон Маск вмешался в разговор со своим мега-ответом: смайликом какашки.

Продолжающиеся выходки Маска против компании, которую он хочет приобрести, выглядят козырем, позволяющим совету директоров согласиться на более низкую цену выкупа. Ведь пока миллиардер играется, акции Twitter продолжают падать в цене.

Реклама

Также мы писали, что компания U-Boat Worx создала подводную лодку для вечеринки под водой на 120 персон.