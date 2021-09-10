Украинский сайт слил характеристики iPhone 13 еще до его премьеры

Расцветку iPhone 13 слили в Украине

Презентация новой линейки iPhone состоится 14 сентября. Ожидается, что в нее войдет четыре модели: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

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Украинский интернет-магазин подготовился к старту продаж новинки, но случайно слил информацию о его характеристиках – цветах модели и количестве памяти, пишет 91mobiles.com.

Согласно анонсу на украинском сайте, iPhone 13 mini будет доступен в шести цветовых вариантах – черном, синем, фиолетовом, розовом, белом и красном. Mini будет доступен в версиях с объемом памяти 64 ГБ и 128 ГБ.

Такая расцветка была у предыдущей модели iPhone:

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IPhone 13 будет иметь те же шесть цветовых вариантов, что и mini, а варианты хранения – 128 ГБ и 256 ГБ.

Согласно веб-сайту, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут доступны в черном, серебряном, золотом и бронзовом цветах. В то время как модель Pro будет предлагаться в вариантах хранения 128 ГБ и 256 ГБ, Pro Max будет иметь варианты хранения 256 ГБ и 512 ГБ.

Что касается аккумулятора, то, по слухам, в iPhone 13 mini будет установлена ​​батарея емкостью 2406 мАч, а в стандартных iPhone 13 и iPhone 13 Pro – 3095 мАч. Наконец, iPhone 13 Pro Max может вместить большую батарею емкостью 4352 мАч.