Ученые выяснили, почему фараоны бросили строить пирамиды

Фараоны бросили строить пирамиды из соображений безопасности / Фото: Pixabay

Древнеегипетские фараоны перестали строить пирамиды, вероятно, из соображений безопасности. Ранее ученые выяснили, что неандертальцы развивались быстрее, чем люди.

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Фараоны в течение тысячелетия строили пирамиды, но позже предпочли быть похороненными в Долине царей, чтобы лучше спрятать гробницы от расхитителей.

Египетские фараоны строили пирамиды со времен царя Джосера (2630-2611 годы до н.э.), построившего первую ступенчатую пирамиду в Саккаре.

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Царем, который построил последнюю пирамиду в Абидосе, стал Яхмос I (1550-1525 годы до н.э.).

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Именно после него фараонов начали хоронить в Долине царей недалеко от древнеегипетской столицы Фив, которая сейчас является современным Луксором.

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"Поскольку пирамиды были неизбежно разграблены, царские захоронения укрыли в далекой долине с множеством охранников некрополя", – пояснил профессор египтологии в Гарвардском университете Питер Дер Мануэлиан.

Еще одной возможной причиной могли стать изменения в религиозных верованиях, которые делали упор на строительство гробниц под землей.

В то же время, сразу после того, как фараоны перестали строить пирамиды, богатые частные лица продолжали эту практику.

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Например, существует гробница в Абидосе возрастом 3300 лет, построенная для писца по имени Хоремхеб. Она имела у входа пирамиду высотой в семь метров.

Кроме того, в течение первого тысячелетия до нашей эры строительство пирамид стало популярным в Нубии, которая включает в себя нынешний Судан и некоторые части южного Египта.

Нубийцы строили пирамиды как для королевской семьи, так и для частных лиц. Существует около 180 королевских пирамид и гораздо больше пирамид, построенных для частных лиц.

Напомним, ранее выяснилось, что в легкой форме COVID-19 болеют потомки неандертальцев.