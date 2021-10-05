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Зрители в панике разбегались: во время светового шоу дроны начали падать на головы

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
5 октября, 22:33
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Во время светового шоу в Китае программа пошла не за планом, в результате чего на зрителей с неба посыпались дроны. Присутствующим пришлось прятаться в укрытия
Дроны падали зрителям на головы
Дроны падали зрителям на головы

Торговый центр в Чжэнчжоу решил привлечь внимание потенциальных покупателей ярким световым шоу с использованием беспилотников.

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Около 200 дронов должны были образовать название торгового центра, но неожиданно десятки из них вышли из строя и начали падать на головы зрителям, врезаться в здания и автомобили.

Работники торгового центра пускали людей прятаться в здание – рекламная кампания таки сработала!

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За шоу вживую наблюдало около пяти тысяч человек, о пострадавших не сообщается. Также организаторы не сообщили причину фиаско. Возможной причиной могли стать ошибки при эксплуатации оборудования, пишет vice.com.

Смотрите шоу дронов во время открытия Олимпиады-2020:

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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