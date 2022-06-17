Ученые ошибались: марсианский метеорит опроверг теорию образования планет, в том числе – Земли

Марсианский метеорит опроверг теорию образования планет, в том числе Земли, выходит - ученые ошибались / Фото: phys.org, freepik.com

Новое исследование старого метеорита противоречит нынешнему представлению о том, как твердые планеты, такие как Земля и Марс, приобретают летучие элементы (водород, углерод, кислород, азот и инертные газы), по мере их образования. То есть, ученые ошибались.

Также мы писали, что миссия Gaia 3 представила самую точную карту Млечного пути. Так, основное предположение о формировании планет заключается в том, что планеты сначала собирают эти летучие вещества из туманности вокруг молодой звезды Поскольку на данный момент планеты представляют собой шар из расплавленной породы, эти элементы сначала растворяются в океане магмы, а затем дегазируют обратно в атмосферу.

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Позже хондритовые метеориты врезавшиеся в молодую планету, доставили более летучие материалы. Таким образом, ученые ожидают, что летучие элементы в недрах планеты должны отражать состав солнечной туманности или смесь солнечных и метеоритных летучих веществ, в то время как летучие вещества в атмосфере должны поступать в основном из метеоритов.

Некоторые метеориты, падающие на Землю, прибывают с Марса. Большинство из них происходят из поверхностных пород, подвергшихся воздействию атмосферы Марса. Так, метеорит Шасиньи, упавший на Землю на северо-востоке Франции в 1815 году, является редким и необычным, поскольку считается, что он представляет собой внутреннюю часть планеты.

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Метеорит Шасиньи, упавший на Землю на северо-востоке Франции в 1815 году, является редким и необычным / Фото: phys.org

Новые результаты исследования этого метеорита предполагают, что рост Марса завершился до того, как солнечная туманность рассеялась под действием солнечного излучения. Однако для этого потребовалось бы, чтобы Марс был холодным сразу после его аккреции.

Хотя наше исследование ясно указывает на хондритовые газы в недрах Марса, оно также поднимает некоторые интересные вопросы о происхождении и составе ранней атмосферы Марса и даже земли, – отмечается в отчете ученых,- Надеемся, что эти исследование будутт стимулировать дальнейшую работу над этой темой.

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