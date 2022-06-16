Гигантская черная дыра "съедает" по Земле за секунду уже 9 миллиардов лет – ученые ошеломили открытием

Гигантская черная дыра весом в 3 миллиарда раз превышающим массу Солнца обнаружена учеными. И этот гигант быстро растет, являясь единственным в своем роде не сегодня

Огромная черная дыра каждую секунду поглощает массу, эквивалентную всей Земле / Фото: space.com, freepik.com

Самую быстрорастущую черную дыру, которую когда-либо видели, обнаружила Международная исследовательская группа: ежесекундно в дыру "улетает" масса, эквивалентная по размерам Земле.

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Черная дыра поглощает вещество в результате процесса, называемого аккрецией: она высасывает вещество из тонкого диска газа и пыли, вращающегося вокруг массивного объекта. Другие черные дыры такого же размера перестали расти миллиарды лет назад, но эта недавно обнаруженная черная дыра продолжает расти.

Сейчас она в 500 раз больше, чем Стрелец A, сверхмассивная черная дыра в сердце Млечного Пути. Исследователи определили, что новооткрытая черная дыра является самой быстрорастущей черной дырой, существовавшей за последние 9 миллиардов лет.

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Новооткрытая черная дыра является самой быстрорастущей, существовавшей за последние 9 миллиардов лет / Фото: space.com

При наблюдении с Земли дыра выглядит лишь немного тусклее, чем Плутон, но достаточно ярко, чтобы быть замеченной наблюдателями в очень темной области с помощью хороших телескопов.

Теперь мы хотим знать, почему эта черная дыра так отличается и случилось ли что-то катастрофическое? – говорится в заявлении ведущего исследователя Кристофера Онкена, исследователя национального университета (ANU),- Возможно, две большие галактики столкнулись друг с другом, направив в черную дыру огромное количество материала, чтобы подпитать ее.

Открытие растущей черной дыры было сделано в рамках исследования южного неба SkyMapper, проведенного с помощью 1,3-метрового телескопа в обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии.

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