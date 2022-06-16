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Гигантская черная дыра "съедает" по Земле за секунду уже 9 миллиардов лет – ученые ошеломили открытием

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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16 июня, 07:08
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Гигантская черная дыра весом в 3 миллиарда раз превышающим массу Солнца обнаружена учеными. И этот гигант быстро растет, являясь единственным в своем роде не сегодня
Огромная черная дыра каждую секунду поглощает массу, эквивалентную всей Земле
Огромная черная дыра каждую секунду поглощает массу, эквивалентную всей Земле / Фото: space.com, freepik.com

Самую быстрорастущую черную дыру, которую когда-либо видели, обнаружила Международная исследовательская группа: ежесекундно в дыру "улетает" масса, эквивалентная по размерам Земле.

Также мы писали, Илон Маск заявил, что мощнейшая ракета Starship летит на орбиту. Международная исследовательская группа обнаружила, что эта гигантская черная дыра имеет массу, в 3 миллиарда раз превышающую массу Солнца, и гигант продолжает расти.

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Черная дыра поглощает вещество в результате процесса, называемого аккрецией: она высасывает вещество из тонкого диска газа и пыли, вращающегося вокруг массивного объекта. Другие черные дыры такого же размера перестали расти миллиарды лет назад, но эта недавно обнаруженная черная дыра продолжает расти.

Сейчас она в 500 раз больше, чем Стрелец A, сверхмассивная черная дыра в сердце Млечного Пути. Исследователи определили, что новооткрытая черная дыра является самой быстрорастущей черной дырой, существовавшей за последние 9 миллиардов лет.

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Новооткрытая черная дыра является самой быстрорастущей, существовавшей за последние 9 миллиардов лет
Новооткрытая черная дыра является самой быстрорастущей, существовавшей за последние 9 миллиардов лет / Фото: space.com

При наблюдении с Земли дыра выглядит лишь немного тусклее, чем Плутон, но достаточно ярко, чтобы быть замеченной наблюдателями в очень темной области с помощью хороших телескопов.

Теперь мы хотим знать, почему эта черная дыра так отличается и случилось ли что-то катастрофическое? – говорится в заявлении ведущего исследователя Кристофера Онкена, исследователя национального университета (ANU),- Возможно, две большие галактики столкнулись друг с другом, направив в черную дыру огромное количество материала, чтобы подпитать ее.

Открытие растущей черной дыры было сделано в рамках исследования южного неба SkyMapper, проведенного с помощью 1,3-метрового телескопа в обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии.

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Также мы писали про 5 мифов об опасности общения в Viber-чатах.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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