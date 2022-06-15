Космические ДНК и далекие квазары – миссия Gaia 3 представила саму точную карту Млечного пути

Выпуск 3 данных Gaia содержит новые и улучшенные данные почти о двух миллиардах звезд в нашей галактике: астрономы ESA опубликовали новые данные вчера, 14 июня

Миссия ЕКА Gaia 3 представила саму точную карту Млечного пути / Фото: unsplash.com, www.cnet.com

Вчера, 14 июня миссия европейского космического агентства (ESA) Gaia обнародовала свою новую сокровищницу данных о нашей родной галактике.

Также мы писали, что зонд Gaia записал звездные "голоса" – звучит, как старый камертон. Gaia — это миссия ЕКА по созданию наиболее точной и полной многомерной карты Млечного Пути. Это позволяет астрономам реконструировать структуру нашей родной галактики и прошлую эволюцию на протяжении миллиардов лет, а также лучше понять жизненный цикл звезд и наше место во Вселенной.

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В этом наборе данных вы можете не только увидеть тысячи объектов Солнечной системы, таких как астероиды, луны и другие небесные чудеса в нашей галактике, но вы также можете просмотреть миллионы галактик и явлений за пределами Млечного Пути.

Gaia — это исследовательская миссия. Это означает, что, обследуя все небо с миллиардами звезд несколько раз, Gaia обязательно сделает открытия, которые пропустили бы другие более специализированные миссии, — сказал Тимо Прусти, научный сотрудник проекта Gaia в ЕКА.

На сайте ЕКА астрономы описывают странные "звездотрясения , звездную ДНК, асимметричные движения звезд и другие захватывающие наблюдения: это самый подробный обзор Млечного Пути на сегодняшний день.

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