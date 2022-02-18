Ученые обнаружили двуполое насекомое: одна сторона – самка, другая – самец

Чарли имеет две стороны - женскую и мужскую

Палочника Diapherodes gigantea назвали Чарли, и это первый пример насекомого этого вида, у которого встречается гинандроморфизм.

Читайте также: Пять глаз и хобот: ученые нашли остатки существа из фантастического романа

Реклама

До подробного изучения исследователями Чарли содержался в качестве домашнего животного у хозяйки Лорен Гарфилд из города Уолдрингфилд и не отличался от других насекомых, пишет IFLS.

Но после того, как существо полиняло, хозяйка заметила на нем необычную окраску: одна его сторона была зеленой, как у самок, а вторая – коричневая, как у самцов.

Реклама

Увидев это, женщина решила связаться с учеными из Музея естественной истории. Энтомологи подтвердили, что Чарли – первый случай, когда у палочника нашли как мужские, так и женские признаки.

У насекомого левая сторона – ярко-зеленая и имеет короткие передние крылья, как у самок, а правая – коричневая с более длинными передними крыльями, как у самцов.

Реклама

Стоит отметить, что у Чарли неправильно сформированы половые органы, в результате чего он не может спариваться.

Ранее мы писали: