TikTok полностью отрубил Россию: не поможет даже VPN

TikTok не будет работать в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока Роскомнадзор блокирует Facebook и Instagram, руководство TikTok решило ограничить доступ к сервису россиянам.

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Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram, TikTok запретил пользователям из России выкладывать ролики, даже используя VPN.

К слову, власти России начинают блокировать VPN в стране, чтобы не позволить гражданам пользоваться "запрещенными" сервисами.

В начале марта TikTok заблокировал на территории ЕС поддерживаемые правительством РФ СМИ. В этот список попали, в том числе, известные в РФ RT и Sputnik.

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Затем TikTok частично ограничил доступ к сервису и для обычных россиян. Это касалось проведения стримов и загрузки нового контента.