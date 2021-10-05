Теперь по-настоящему: 90-летний актер из "Стартрека" полетит в космос

Уильям Шатнер полетит в космос в 90 лет / Фото: Twitter

Шатнер, наиболее известный ролью капитана Джеймса Т. Кирка из сериала и фильмов "Звездный путь", вместе с другими членами экипажа совершит полет продолжительностью около 10 минут на высоту чуть более 100 километров.

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В 90 лет Шатнер станет самым старым человеком, побывавшим в космосе, побив рекорд, установленный в предыдущем полете New Shepard 82-летним Уолли Фанком, которому основатель компании Джефф Безос предоставил бесплатный полет, пишет spacenews.com.

Шатнер сыграл немало ролей в телешоу и фильмах, но больше всего запомнился как командир звездолета USS Enterprise в оригинальном сериале "Стартрек" с 1966 по 1969 год. Также он снялся в семи полнометражных фильмах "Звездного пути" с 1979 по 1994 год.

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