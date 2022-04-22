Таинственный объект в небе приняли за НЛО: что это было на самом деле

В небе заметили таинственный НЛО / Фото: Коллаж: Сегодня

Камера, снимающая работу телескопа Subaru на Маунакеа на Гавайях, запечатлела таинственный объект, пролетающий в небе, напоминающий НЛО. Как и в случае с жутким явлением над Аляской.

Неизвестного происхождения водоворот появился в небе и исчез спустя некоторое время.

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Неужели Землю посетили представители чужой цивилизации? Нет, ученые быстро разочаровали охотников за инопланетянами.

На самом деле "таинственным объектом" оказалась вторая ступень ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

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SpaceX запустила миссию NROL-85 17 апреля с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Первая ступень Falcon 9 возвращается для повторного использования, а вторая ступень, одноразовая, выводит полезную нагрузку на орбиту, после чего возвращается на Землю над океаном.

А ученый Марко Лангбрук объяснил, что спиральная форма часто наблюдается, когда Falcon 9 выпускает неотработанное топливо.