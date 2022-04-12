Жуткое явление в небе над Аляской напугало местных жителей: что это было

Пользователи Сети принялись придумывать различные теории заговора, но все их фантазии разрушилось после заявления военных

Местные жители считали, что видели НЛО / Фото: Коллаж: Сегодня

Большое червеобразное облако обнаружили над местностью на Аляске под названием Лейзи Маунтин. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что полоса дыма напоминала все, от падающего метеорита до горящего самолета.

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Пользователи начали выдвигать различные теории: от извержения вулкана и падения НЛО, до падения самолета и неизвестного вида российского оружия, пишет bellinghamherald.com.

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Информация быстро распространилась в Сети, поэтому военные и специальный службы не могли не отреагировать на фотографии.

"Никаких сообщений о авиакатастрофах не поступало. Сегодня утром спасательная команда на вертолете облетела район и не обнаружила ничего подозрительного, а также не было никаких признаков разбившегося самолета", – успокаивали местных жителей власти.

Дальнейшее расследование показало, что примерно в то время, когда были сделаны фотографии, в этом районе пролетал большой коммерческий самолет.

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Военные считают, что на фото мог попасть инверсионный след от самолета в сочетании с восходящим солнцем, которые вместе создали уникальное атмосферное зрелище.

Пример такого явления:

Тем не менее, комментаторы в социальных сетях сразу же начали искать дыры в этом объяснении, причем некоторые предполагали, что правительство скрывает крушение НЛО или секретные испытания оружия.