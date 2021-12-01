Связан и похоронен с морской свинкой: археологи нашли мумию возрастом до 1200 лет

Археологи нашли в Перу необычное захоронение мумии / Фото: Getty Images

Мумия возрастом от 800 до 1200 лет была найдена в погребальной камере в 24 километрах от столицы Перу.

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Мужчина, умерший примерно в 18-22 года, был связан веревками и закрывал лицо руками, пишет Phys.org.

Вместе с ним в погребальной камере были обнаружены скелеты морской свинки Анд и собаки. В погребальной камере были также обнаружены следы кукурузы и других овощей.

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Археолог Питер Ван Дален назвал находку "своеобразной и уникальной". Кахамаркилья, где проживал умерший мужчина, был городским центром.

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В нем могли проживать от 10 до 20 тысяч человек. Город был построен примерно в 200 году до нашей эры.

Напомним, ранее ученые раскрыли загадку исчезновения древней цивилизации, которую называют "Китайской Венецией".