Starlink со скандалом запретили использовать гражданским в Украине: что происходит

Не всем разрешено использовать интернет Starlink / Фото: Коллаж: Сегодня
Регуляторные органы в Украине ограничили использование спутникового интернета Илона Маска Starlink гражданскими пользователями, руководствуясь тем, что использование может помешать военным.
В Сети распространили скриншот приказа Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ):
Решение сразу же раскритиковали, ведь помимо военных, терминалами Starlink пользовались волонтеры, IP-провайдеры, а также в тех регионах, где затруднена связь.
Дошло до того, что Госспецсвязи пришлось успокоить украинцев, объяснить, почему было принято решение и когда все же можно будет использовать технологию.
"Массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено", – говорится в сообщении.
В организации объясняют, что эта проблема временная и связана с новизной техники от SpaceX.
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Для снятия этих ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей.
"О каких-либо искусственных запретах и ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет. Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур", – уверяют в Госспецсвязи.