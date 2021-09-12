Можно будет снимать кино: еще немного слухов об iPhone 13 и Apple Watch Series 7

Весь мир с нетерпением ждет презентации iPhone 13. Характеристики новинок остаются в секрете, хотя различные инсайдеры ежедневно раскрывают некоторые подробности

iPhone 13 будет представлен 14 сентября

За несколько дней до презентации новых моделей Apple в Сеть просочились очередные слухи о характеристиках девайсов.

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Что нового в iPhone 13

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iPhone 13 будет повторять дизайн iPhone 12, но в основном он будет отличаться меньшей выемкой на дисплее.

В этом дисплее также будут использоваться панели из низкотемпературного поликристаллического оксида (LPTO), что обеспечит более высокую частоту обновления.

Это может означать, что технология ProMotion, о которой часто ходят слухи, может появиться в моделях Pro.

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Процессор A15, по-видимому, будет иметь такое же количество ядер, что и предшествующий ему A14, но будет отличаться лучшим быстродействием.

Так может выглядеть iPhone 13

На задней панели Apple, по-видимому, будет придерживаться трехкамерного расположения в линейке Pro и двух – в остальных моделях.

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Также ожидается появление системы фильтрации на основе AI, о которой раньше ходили слухи, а также портретного режима для видео и поддержки ProRes.

ProRes – это формат, используемый профессиональными кинематографистами, который может предоставить iPhone для съемок фильмов и телешоу даже больше, чем это уже возможно.

Модифицированный портретный режим даст возможность записывать видео с теми же эффектами боке, освещения и фона, что и в текущей версии неподвижного изображения.

Что нового в Apple Watch Series 7

Новые часы от Apple могут оказаться немного больше предшественников, предположительно, 41 мм и 45 мм. Также ожидается, что на этот раз не будет никаких новых функций датчика здоровья.

Вместо этого такие функции, как мониторинг артериального давления и глюкозы, могут появиться в Apple Watch Series 8 или в более поздних моделях.