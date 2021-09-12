Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Техно

Можно будет снимать кино: еще немного слухов об iPhone 13 и Apple Watch Series 7

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
12 сентября, 18:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Весь мир с нетерпением ждет презентации iPhone 13. Характеристики новинок остаются в секрете, хотя различные инсайдеры ежедневно раскрывают некоторые подробности
iPhone 13 будет представлен 14 сентября
iPhone 13 будет представлен 14 сентября

За несколько дней до презентации новых моделей Apple в Сеть просочились очередные слухи о характеристиках девайсов.

Читайте также: Украинский сайт слил характеристики iPhone 13 еще до его премьеры

Что нового в iPhone 13

Реклама

iPhone 13 будет повторять дизайн iPhone 12, но в основном он будет отличаться меньшей выемкой на дисплее.

В этом дисплее также будут использоваться панели из низкотемпературного поликристаллического оксида (LPTO), что обеспечит более высокую частоту обновления.

Это может означать, что технология ProMotion, о которой часто ходят слухи, может появиться в моделях Pro.

Реклама

Процессор A15, по-видимому, будет иметь такое же количество ядер, что и предшествующий ему A14, но будет отличаться лучшим быстродействием.

Так может выглядеть iPhone 13
Так может выглядеть iPhone 13

На задней панели Apple, по-видимому, будет придерживаться трехкамерного расположения в линейке Pro и двух – в остальных моделях.

Реклама

Также ожидается появление системы фильтрации на основе AI, о которой раньше ходили слухи, а также портретного режима для видео и поддержки ProRes.

ProRes – это формат, используемый профессиональными кинематографистами, который может предоставить iPhone для съемок фильмов и телешоу даже больше, чем это уже возможно.

Модифицированный портретный режим даст возможность записывать видео с теми же эффектами боке, освещения и фона, что и в текущей версии неподвижного изображения.

Что нового в Apple Watch Series 7

Новые часы от Apple могут оказаться немного больше предшественников, предположительно, 41 мм и 45 мм. Также ожидается, что на этот раз не будет никаких новых функций датчика здоровья.

Вместо этого такие функции, как мониторинг артериального давления и глюкозы, могут появиться в Apple Watch Series 8 или в более поздних моделях.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Больше новостей
Хосты из будущего
Мулы
Неожиданные события, которые не только лежат за пределами наших знаний, но и за пределами нашего понимания того, как устроен мир
Просвещаться
Автомобильный гороскоп
Какой ты автомобиль?
Узнать
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Самые популярные в Украине

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го поколения)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять