Семь крутых дронов, которые заставят вас поверить, что вы умеете летать

Подборка квадрокоптеров с функцией FPV / Фото: Коллаж: Сегодня

First Person View (FPV) - вид от первого лица, для этого в комплекте с дронами идут специальные очки-FPV, чем-то напоминающие очки для виртуальной реальности.

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Видео с дрона транслируется на очки в реальном времени, поэтому пользователь может вживую наслаждаться видами с высоты птичьего полета и даже поверить, что действительно может летать.

Представляем подборку крутых дронов с функцией FPV.

1. BETAFPV 2021 Latest Cetus Pro (7449 грн)

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Режим черепахи на бесколлекторном квадрокоптере Cetus Pro – самая передовая технология в мире. С ее помощью можно легко перевернуть дрон, если он упадет на землю вверх ногами.

Кроме этого, Cetus Pro имеет три режима работы – нормальный, спортивный и ручной, – чтобы удовлетворить потребности пилотов разного уровня.

Очки VR02 в первую очередь предназначены для начинающих пилотов, поэтому они просты в управлении и при этом имеют все необходимые функции.

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2. DJI FPV Combo (27 615 грн)

Очки со сверхшироким полем обзора в 150 градусов обеспечивают сверхплавное изображение полета в режиме реального времени.

Дрон может записывать видео 4K/60 кадров в секунду со скоростью до 120 Мбит/с, благодаря чему видео выглядит так же захватывающе, как и полет.

DJI FPV включает в себя вспомогательный нижний свет, функции возвращения домой при низком заряде батареи, а также обнаружение объектов впереди и внизу для обеспечения безопасного полета даже на высоких скоростях.

3. Makerfire Micro FPV Racing Drone (3030 грн)

Микродрон поставляется с очками FPV для начинающих, хотя его внешний вид и так говорит, что он предназначен больше для детей.

Тем не менее, эта игрушка имеет не детские характеристики. Широкоугольная HD-камера с углом обзора в 170 градусов позволит насладиться красотой полета.

А гоночные особенности позволяют дрону легко совершать переворот на 360 градусов и другие крутые маневры даже в тесном помещении.

4. EMAX Tinyhawk RTF Micro Indoor Racing Drone (7999 грн)

Крошечный дрон отличается простотой в управлении и прочным полимерным корпусом, что обеспечивает долгий срок службы.

Он оснащен тремя режимами полета для различных условий. контроллер имеет три различные настройки, запрограммированные на правый переключатель: режим уровня, режим горизонта и полный акробатический режим для полного контроля.

Использовать дрон можно прямо из коробки, не нужно никаких дополнительных настроек или подключения с помощью смартфона, ведь в комплекте идут полноценные очки FPV.

5. Hubsan X4 H122D Storm FPV Racing Drone (3999 грн)

Дрон состоит из прочного углеродного волокна, а не из пластика и специально спроектирован так, чтобы его можно было взять с собой куда-угодно и не требовалось тащить дополнения.

На одном полностью заряженном аккумуляторе коптер может летать до 6 минут, а максимальное расстояние составляет 100 метров. Для опытного пользователя этого может оказаться мало, но для начинающего – в самый раз!

6. BETAFPV Cetus FPV RTF Drone Kit (5000 грн)

Дрон имеет три режима полета: нормальный, спортивный и ручной, что дает пользователю различные возможности скорости.

Лучше всего то, что, если ваш дрон потеряет управление или у него закончится энергия, он может совершить аварийную посадку. Он автоматически отключится и рухнет на Землю, когда будет готов к падению.

7. Parrot Disco FPV Drone (29 667 грн)

Первый в мире дрон с неподвижным крылом, способный развивать скорость до 80 км/час!

Parrot Disco спроектирован так, чтобы парить в воздухе, как самолет, благодаря своей аэродинамической обтекаемой форме, фиксированным крыльям и легкому корпусу из углерода и вспененного полипропилена.

Камера с разрешением Full HD 1080p снимает захватывающие кадры и полностью погружает вас в происходящее, ведь линия горизонта меняется, когда вы крутите головой.

При этом аккумулятор большой емкости обеспечивает до 45 минут полета, позволяя вам в полной мере насладиться полетом.

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