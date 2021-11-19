Самые популярные смартфоны в Украине: Android популярнее iOS

Украинцы выбирают смартфоны на ОС Android

Результат исследования Kantar CMeter показал, что на 97% смартфонов в Украине установлено мобильное приложение Viber.

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Далее благодаря встроенным инструментам удалось получить подробную информацию о самых популярных моделях в октябре 2021 года.

Так, на первом месте оказался Samsung (25,2%), на втором – Redmi (17,7%), а первую тройку замкнул Apple (16,4%). Далее идут Xiaomi (14,3%) и Huawei (7,7%).

Самые популярные бренды смартфонов:

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Samsung Redmi Apple Xiaomi Huawei ZTE Tecno POCO Lenovo Oppo

Если говорить конкретно о моделях смартфонов, то первое месте среди самых популярных занимает Redmi Note 7. На втором и третьем месте расположились Apple iPhone 11 и Apple iPhone 7 соответственно.

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Примечательно, что среди смартфонов, попавших в первую десятку, мало моделей 2020-2021 годов выпуска – только Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A, появившиеся на рынке в прошлом году.

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Самые популярные модели смартфонов:

Redmi Note 7 Apple iPhone 11 Apple iPhone 7 Redmi Note 9 Redmi 9 Redmi 9A Redmi 6A Redmi 7A Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8T

В Viber отметили, что результаты исследования включают в себя только названия брендов и моделей смартфонов. Личная переписка и голосовые звонки в Viber защищены сквозным шифрованием, поэтому остаются недоступными для сторонних программ.