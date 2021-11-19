Самые популярные смартфоны в Украине: Android популярнее iOS

Украинцы выбирают смартфоны на ОС Android
Результат исследования Kantar CMeter показал, что на 97% смартфонов в Украине установлено мобильное приложение Viber.
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Далее благодаря встроенным инструментам удалось получить подробную информацию о самых популярных моделях в октябре 2021 года.
Так, на первом месте оказался Samsung (25,2%), на втором – Redmi (17,7%), а первую тройку замкнул Apple (16,4%). Далее идут Xiaomi (14,3%) и Huawei (7,7%).
Самые популярные бренды смартфонов:
- Samsung
- Redmi
- Apple
- Xiaomi
- Huawei
- ZTE
- Tecno
- POCO
- Lenovo
- Oppo
Если говорить конкретно о моделях смартфонов, то первое месте среди самых популярных занимает Redmi Note 7. На втором и третьем месте расположились Apple iPhone 11 и Apple iPhone 7 соответственно.
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Примечательно, что среди смартфонов, попавших в первую десятку, мало моделей 2020-2021 годов выпуска – только Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A, появившиеся на рынке в прошлом году.
Самые популярные модели смартфонов:
- Redmi Note 7
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 7
- Redmi Note 9
- Redmi 9
- Redmi 9A
- Redmi 6A
- Redmi 7A
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
В Viber отметили, что результаты исследования включают в себя только названия брендов и моделей смартфонов. Личная переписка и голосовые звонки в Viber защищены сквозным шифрованием, поэтому остаются недоступными для сторонних программ.