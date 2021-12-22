Самое первое SMS в мире продали за 121 тысячу долларов: кому его отправляли

Первое в мире SMS ушло в молотка на акуционе

Первое текстовое сообщение было отправлено получено сотрудником Vodafone Ричардом Джарвисом 3 декабря 1992 года.

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Vodafone выставила его на аукцион в Париже как NFT, а выручка будет направлена Агентству ООН по делам беженцев для поддержки насильственно перемещенных лиц, пишет Mint.

Оно содержало всего два слова – "Merry Christmas", и просто поздравляло Джарвиса с Рождеством.

Победитель торгов, который заплатит эквивалент 121 тысячи долларов в криптовалюте Ether, получит право собственности на подробную и уникальную копию исходного протокола связи.

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Основатель аукционного дома Максимилиан Агуттес подчеркнул, что полученное в 1992 году сообщение является историческим свидетельством человеческого и технологического прогресса.

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Напомним, ранее Nike пообещала обуть Метавселенную в свои виртуальные кроссовки.