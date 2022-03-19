Саботаж или поддержка? Российские астронавты переоделись в желто-синие цвета

Российские космонавты в сине-желтых комбинезонах / Фото: скриншот

Можно было бы подумать, что российские астронавты решили поддержать Украину, пока их родная страна обстреливает наши города. Но это было бы чревато тем, что доживать свой век им пришлось бы на орбите.

Читайте также: NASA попросило американского астронавта не троллить Россию: что он написал

Реклама

Впрочем, один из членов российской команды Олег Артемьев объяснил сине-желтые комбинезоны тем, что у них накопилось много желтого материала. Интересно, что во время стыковки Артемьев был в комбинезоне синего цвета, пишет mashable.com.

Реклама

Тем не менее, случайно или специально, но российские астронавты заставили зарубежные СМИ провести аналогию с событиями в Украине и еще раз напомнить миру о преступлениях Путина.

Еще до российского вторжения в Украину в США появились опасения, что масштабный конфликт может разрушить станцию. Масла в огонь подливает сама Россия, намекая, что из-за санкций МКС может упасть на Землю.

К слову, в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, астронавт NASA Рик Мастраккио был на МКС вместе с российскими астронавтами и вспоминал, что они старались не затрагивать политику.

Реклама