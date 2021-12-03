Ржавчина и сияющее Солнце: Curiosity снял потрясающее фото пейзажа на Марсе

Марсоход сделал новое селфи на Красной планете / Фото: NASA, Pixabay
NASA показало последнее фото с марсохода Curiosity, демонстрирующее прекрасный пейзаж с солнцем, сияющим в небе.
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Последнее 360-градусное селфи робот-исследователь сделал 20 ноября: это панорама, состоящая из 81 отдельного изображения, сшитого вместе, пишет NASA.
На изображении хорошо выделяется красный цвет ржавчины поверхности Марса, а также разнообразный ландшафт Красной планеты.
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Такой снимок был сделана тепловизором Mars Hand Lens Imager, расположенным на конце манипулятора марсохода.
На фотографии также запечатлен вид на гору Шарп высотой 5,5 км, которую Curiosity пересекает с 2014 года в поисках признаков вымершей жизни на Красной планете.
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Ранее марсоход снимал гору Рафаэля Наварро и фронтон Гринхью, а теперь направится к узкому проходу Мария Гордон Нотч.
Напомним, ранее NASA показало будущее человечества на других планетах.