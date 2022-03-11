Российский интернет больше не безопасный: из РФ ушли известные антивирусы

Россию покинули известные антивирусы / Фото: REUTERS

Сегодня об уходе из России заявили американский Norton и чешский Avast, а немного позже к ним присоединился румынская компания по разработке антивирусов и файрволов Bitdefender.

Накануне еще один гигант антивирусных решений ESET ушел с рынка РФ и Беларуси. Компания приостановила поставки новых лицензий защитного ПО. Действующие клиенты могут продлить лицензии.

Реклама

Ко всему прочему американская компания DigiCert приостанавила выпуск и перевыпуск всех типов сертификатов, связанных с Россией и Беларусью.

Это включает в себя приостановку выдачи и перевыдачи сертификатов доменам верхнего уровня, относящимся к России и Беларуси, в том числе .ru, .su, .by, .рф и другим, а также организациям с адресами в России или Беларуси.

Так что Российский сегмент интернет перестает быть безопасным, а впереди его ждет только изоляция.

Реклама

Читайте также: