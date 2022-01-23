Россияне испугались украинского чемпиона-шахматиста – история дня за минуту

Руслан Пономарев 20 лет назад стал чемпионом мира по шахматам / Фото: Коллаж: Сегодня

В этот день 20 лет назад украинский шахматист, выиграв у другого украинца Василия Иванчука, стал чемпионом мира. Самым молодым в истории ФИДЕ – организации, которой десятилетиями руководили россияне.

На счету Руслана Пономарева немало других достижений:

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самый юный гроссмейстер в истории (15 лет),

командный чемпион мира в составе сборной Украины (2001),

двукратный победитель шахматных Олимпиад (2004, 2010),

дважды финалист Кубка мира…

Но особо нашумела история с отменой в 2003 году матча Руслан Пономарев – Гарри Каспаров. Президент ФИДЕ россиянин Кирсан Илюмжинов не мог допустить, чтобы легендарный российский шахматист проиграл украинскому "юнцу", а риск был очень велик. Несколько раз матч откладывался, а потом его и вовсе отменили, так и не объяснив толком причину.

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С 2008-го Руслан живет на родине супруги – в Испании, под Бильбао, воспитывает сына Ярослава (5 лет). Сейчас Пономареву 38, он продолжает играть в шахматы.

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