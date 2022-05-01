Россия покинет МКС в знак протеста против санкций

Россия ответила на западные санкции уходом с МКС / Фото: Коллаж: Сегодня

Роскосмос объявил о скором прекращении сотрудничества на Международной космической станции, где российские космонавты накануне вывесили Знамя Победы.

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Согласно информации Bloomberg, вывод страны был частью ответного удара Москвы на экономические санкции, наложенные на нее западными странами за войну против Украины.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что решение по этому вопросу уже принято, но точные срока ухода России с МКС пока не называются, пишет sciencetimes.com.

Он добавил, что в соответствии с обязательствами агентства в ближайшее время будет сообщена подробная информация об окончании сотрудничества с космической станцией в текущем году.

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Ранее тот же Рогозин угрожал, что в результате ухода России МКС может рухнуть на Землю. Тем не менее NASA успокоило, что найдет способ управлять станцией без российской помощи.

Ранее Роскосмос потерял контракт на запуск спутников OneWeb и пытался взять технику в заложники. В итоге контракт перехватил SpaceX Илона Маска.

А затем Европа отказалась сотрудничать с Россией в изучении Марса. Запуск миссии ExoMars планировался в 2022 году.