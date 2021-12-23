"Пусть будет единственным вашим углем": Hubble показал загадочную темную туманность

Туманность Угольный мешок захватывает куски сразу трех созвездий / Фото: NASA

Астрономы разместили в соцсети фото темной туманности Caldwell 99, выразив надежду, что это единственный уголь, который достанется подписчикам в 2021 году.

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Угольный мешок представляет собой плотное облако межзвездной пыли, полностью блокирующее видимые длины волн света от объектов позади него, говорится в сообщении Hubble.

Объект расположен в созвездии Южного Креста, но частично заходит также в созвездия Центавра и Мухи. Расстояние от Земли до загадочной туманности – около 600 световых лет.

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"Мы надеемся, что это изображение туманности Угольный Мешок – единственный уголь, который вы получите в этом году", – написали астрономы.

Напомним, ранее сообщалось, что мощнейший телескоп в мире опять застрял на Земле.